В Саратове стартовало голосование за территории для благоустройства

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-22T14:21:24+03:00

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Сегодня, 22 ноября, в Саратове состоится рейтинговое голосование за территории, которые будут благоустраиваться в 2020 году.

Местные жители должны выбрать из 14 мест, в числе которых Детский парк, бульвар на Астраханской, сквер в микрорайоне Звезда и другие объекты.

Сделать свой выбор можно всем желающим от 14 лет с 8:00 до 20:00 на 60 адресах, которые расположены в городе. С собой необходимо взять паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU