Девять многодетных семей Саратовской области получили «Газели»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-22T12:10:09+03:00

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Девять многодетных семей Саратовской области получили микроавтобусы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора области, автомобили «Газель» были переданы семьям, где воспитываются семь и более детей.

Всего такие меры соцподдержки получили автомобили получили 232 многодетные семьи.

Кроме того, Валерий Радаев вручил Почетный знак губернатора «За достойное воспитание детей». Награды удостоились 19 человек.

Мероприятие прошло в Шахматном дворце Саратова и было приурочено ко Дню матери.

- Мы гордимся вами. На ваших примерах мы приобщаем молодое поколение к подлинным ценностям — любви, ответственности друг перед другом, чувству долга. Вы носители лучших семейных традиций, которые скрепляют наше общество, делают нас сильными, стимулируют на большие и важные дела, — обратился Валерий Радаев к представителям многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU