2019-11-22T11:32:12+03:00
Общество

Упавшая на уроке физкультуры второклассница обошлась директору школы в 10 тыс. рублей

ЧП случилось в сельской школе Ивантеевского района
Екатерина Семенова
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В Ивантеевском районе Саратовской области школьница получила травму на уроке физкультуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ЧП случилось 23 октября в спортзале школы села Бартеневка.

- Восьмилетняя ученица второго класса на уроке физкультуры упала со шведской стенки. У девочки оказалась травмирована левая рука, — сообщили в ведомстве.

Учитель сообщил директору школы и маме ребенка. Та забрала девочку и самостоятельно отвезла в больницу. Другой медицинской помощи в стенах школы ребенку не оказали, также руководство не сообщило о несчастном случае в полицию.

Прокурор возбудил в отношении директора школы дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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