В саратовских архивах ЗАГС сохранились более 227 тысяч документов на немецком языке

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-22T11:04:16+03:00

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Органы ЗАГС по Саратовской области завершили на 50% перенос бумажных документов – записей актов гражданского состояния в электронный вид.

Всего переведены 4 млн 964 тыс. записей, Еще 2 млн 490 тыс. записей по прежнему остаются только в бумажном виде. Еще 2 млн 264 тыс. записей актов есть в электронном виде. но они пока не соответствуют утвержденному формату, который был официально утвержден недавно. К примеру, ранее данные об образовании не были обязательны, теперь их придется дополнять.

- Более 50% записей мы уже внесли. Но есть определенные сложности. К примеру, 227 тысяч записей в наших архивах – на немецком языке. В таком виде вносить их в электронный реестр невозможно. Требуется перевод и потом заполнение формата, - рассказала на брифинге 22 ноября начальник Саратовского областного управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

По ее словам над переносом работают 120 архивариусов в крупных отделах ЗАГС. Каждый шестой из них – ведущий специалист, который раз в неделю проводит выборочную проверку проделанной работы. Почти полтора миллиона записей в электронный вид перевела компания, которая выиграла госконтракт на эту работу. Все это направлено на то, чтобы увеличить скорость выдачи необходимых свидетельств и документов по запросам.

Кстати, по словам Пономаревой, с начала года к ним уже поступило 450 тысяч различных запросов о госорганов и спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU