Панков: Делегация из Саратовской области примет участие в работе очередного Съезда «Единой России»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-22T10:49:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Делегация Саратовской области примет участие в работе XIX Съезда партии «Единая Россия». В ее составе секретарь регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы Николай Панков, глава региона Валерий Радаев, депутат Госдумы Ольга Баталина, ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сечина Петр Глыбочко, глава Саратова Михаил Исаев, депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя Координационного Совета «Молодой Гвардии» Иван Дзюбан. На Съезд также приглашены председатель Саратовской облдумы Александр Романов, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Олег Алексеев, руководитель региональной общественной приёмной «Единой России» Анатолий Ципящук и другие.

Ещё девять делегатов Съезда были избраны ранее на Конференции регионального отделения Партии. Это председатель регионального совета сторонников партии Алексей Антонов, секретари первичных отделений «Единой России», члены регионального и местных политсоветов Партии Татьяна Алексушина, Ольга Данилина, Валентина Евдокимова, Наталья Жихарева, Наталья Красильникова, Татьяна Миронова, Надежда Трубкина и Галина Хлебникова.

- Делегатами Съезда от Саратовской области помимо членов Высшего и Генерального советов стали партийцы из первичных отделений партии, те, кто ближе всего к людям, знает о реальном положении дел. Съезд позволит обменяться мнениями, определить задачи на будущее. Им предстоит донести эту информацию до каждого представителя партии и сторонника, до жителей районов области, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU