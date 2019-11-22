Гандболисты «СГАУ-Саратов» стартовали с победы
Вчера в городе Бор Нижегородской области сборная Саратовской области (юноши 2005 г.р.) стартовала на зональных соревнованиях первенства России. Руководит командой Елена Дудукина. В отборе принимают участие пять команд: Саратовская область, республика Татарстан, республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область.
В стартовом матче сборная Саратовской области, являющаяся серебрным призером прошлогоднего первенства России, уверенно переиграла хозяев площадки, команду Нижегородской области со счетом 34:25 (15:12).
Сборная Саратовской области:
Анатолий Филиппов — 8, Андрей Кузьмин — 3, Егор Березин — 3, Денис Молев — 11, Артем Сергеев — 6, Артем Зиновьев — 1, Андрей Шулепин — 1, Алексей Золотенко — 1.
Сегодня наша команда встречается с соперниками из республика Башкортостан. Начало матча в 13:45 по саратовскому времени.
Трансляцию матча можно посмотреть на канале Федерации гандбола России.
ИСТОЧНИК KP.RU