Гандболисты «СГАУ-Саратов» стартовали с победы

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-22T10:26:34+03:00

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Вчера в городе Бор Нижегородской области сборная Саратовской области (юноши 2005 г.р.) стартовала на зональных соревнованиях первенства России. Руководит командой Елена Дудукина. В отборе принимают участие пять команд: Саратовская область, республика Татарстан, республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область.

В стартовом матче сборная Саратовской области, являющаяся серебрным призером прошлогоднего первенства России, уверенно переиграла хозяев площадки, команду Нижегородской области со счетом 34:25 (15:12).

Сборная Саратовской области:

Анатолий Филиппов — 8, Андрей Кузьмин — 3, Егор Березин — 3, Денис Молев — 11, Артем Сергеев — 6, Артем Зиновьев — 1, Андрей Шулепин — 1, Алексей Золотенко — 1.

Сегодня наша команда встречается с соперниками из республика Башкортостан. Начало матча в 13:45 по саратовскому времени.

Трансляцию матча можно посмотреть на канале Федерации гандбола России.

ИСТОЧНИК KP.RU