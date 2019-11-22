В ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» сменился руководитель

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-22T10:23:21+03:00

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Сегодня, 22 ноября, к обязанностям руководителя ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»приступил Сергей Журавлев. Ранее он возглавлял предприятия в системе коммунального хозяйства: ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», а также являлся заместителем руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Предыдущий руководитель Дмитрий Астраханцев переходит на новое место работы. Об этом "КП-Саратов" сообщили в ООО "КВС".

ИСТОЧНИК KP.RU