2019-11-22T10:23:21+03:00
Общество

В ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» сменился руководитель

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Сергей ЖуравлевСергей Журавлев
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Сегодня, 22 ноября, к обязанностям руководителя ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»приступил Сергей Журавлев. Ранее он возглавлял предприятия в системе коммунального хозяйства: ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Воронеж», а также являлся заместителем руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Предыдущий руководитель Дмитрий Астраханцев переходит на новое место работы. Об этом "КП-Саратов" сообщили в ООО "КВС".

ИСТОЧНИК KP.RU

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