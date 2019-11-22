Три человека пострадали в ДТП с такси в Балакове

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-22T10:04:54+03:00

Госпитализированы оба водитель и один пассажир

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В Балакове Саратовской области утром 22 ноября столкнулись Datsun on-Do и «Лада Гранта». Одна из машин — такси.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, авария произошла в 07:20.

Напротив дома №8/2 по улице Транспортная 43-летний водитель иномарки допустил столкновение с отечественным авто, которым управлял 33-летний водитель.

В итоге водитель иномарки и его 31-летний пассажир, а также водитель «Лады» были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU