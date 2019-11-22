В Балакове 16-летний парень решил попробовать наркотики и попался полиции

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-22T10:16:43+03:00

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 17-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в незаконном хранении крупной партии наркотиков.

Оказалось, что 24 апреля 2018 года парень, которому в тот момент было 16 лет, вместе приятелем-одногодкой сидели в кафе. Они вышли покурить на крыльцо, несмотря на то, что напротив располагается пункт полиции. Участковый заметил нарушителей и намеревался составить протокол. Один из парней бросился бежать, а второй, взяв вещи приятеля, пошел за полицейским.

Вскоре сбежавший вернулся вместе со своим отцом. Он рассказал, что убежал потому, что у него в куртке лежали наркотики на пробу, и он испугался.

Препарат был изъят. Оказалось, что это синтетический наркотик в особо крупном размере.

На предварительном следствии парень признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU