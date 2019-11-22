В Балакове 16-летний парень решил попробовать наркотики и попался полиции
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 17-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в незаконном хранении крупной партии наркотиков.
Оказалось, что 24 апреля 2018 года парень, которому в тот момент было 16 лет, вместе приятелем-одногодкой сидели в кафе. Они вышли покурить на крыльцо, несмотря на то, что напротив располагается пункт полиции. Участковый заметил нарушителей и намеревался составить протокол. Один из парней бросился бежать, а второй, взяв вещи приятеля, пошел за полицейским.
Вскоре сбежавший вернулся вместе со своим отцом. Он рассказал, что убежал потому, что у него в куртке лежали наркотики на пробу, и он испугался.
Препарат был изъят. Оказалось, что это синтетический наркотик в особо крупном размере.
На предварительном следствии парень признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU