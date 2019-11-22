Решение об увольнении следователя автохама в Саратове оставлено в силе

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-22T09:28:17+03:00

Объяснения, что за рулем был не он, суд не счет убедительными

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В Саратове областной суд оставил в силе решение об увольнении старшего инспектора отдела процессуального контроля СУ СКР региона Алексея Погосова.

Ранее сообщалось, что Погосов неоднократно парковал автомобиль BMW Х6 на проезжей части, под знаком «Остановка запрещена», нарушал правила дорожного движения. Когда его 30 апреля 2019 года остановили инспекторы ГИБДД, он предъявил служебное удостоверение вместо водительских прав и уехал.

Руководство сочло, что своим хамским поведением Погосов нарушает Присягу сотрудника СУ СКР. Инспектор был уволен.

Сам Алексей Погосов не согласился с таким решением. Он заявил, что на момент остановки ГИБДД за рулем находился не он, а новый владелец автомобиля — Гулиев. При этом сам Гулиев подтвердил, что действительно 30 апреля 2019 года управлял автомобилем BMW Х6 и предъявил поддельное удостоверение на имя Погосова, сделанное на компьютере.

Впрочем, суд опроверг его слова, так как запись с камеры наблюдения, а также показания сотрудников ДПС доказали, что машиной управлял именно Погосов. Кроме того установлено, что он с Гулиевым являются друзьями детства, поэтому объективность показания под вопросом.

Саратовский областной суд оставил решение об увольнении Погосова в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU