Безработный позарился на «Королеву ночи» в Саратове

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-22T08:46:46+03:00

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В Кировском районе Саратова из магазина украли постельное белье.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено днем 21 ноября.

За 10 минут, с 14:20 до 14:30, неизвестный мужчина пытался похитить из магазина на улице Тархова, 48 два комплекта постельного белья «Королева ночи».

Сумма ущерба составила 2 553,84 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 45-летнего безработного мужчину. Ранее он уже был судим за кражи и хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU