Безработный позарился на «Королеву ночи» в Саратове
Мужчина украл два комплекта постельного белья
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В Кировском районе Саратова из магазина украли постельное белье.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено днем 21 ноября.
За 10 минут, с 14:20 до 14:30, неизвестный мужчина пытался похитить из магазина на улице Тархова, 48 два комплекта постельного белья «Королева ночи».
Сумма ущерба составила 2 553,84 рубля.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 45-летнего безработного мужчину. Ранее он уже был судим за кражи и хранение наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU