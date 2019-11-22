2019-11-22T08:46:46+03:00
Происшествия

Безработный позарился на «Королеву ночи» в Саратове

Мужчина украл два комплекта постельного белья
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова из магазина украли постельное белье.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено днем 21 ноября.

За 10 минут, с 14:20 до 14:30, неизвестный мужчина пытался похитить из магазина на улице Тархова, 48 два комплекта постельного белья «Королева ночи».

Сумма ущерба составила 2 553,84 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 45-летнего безработного мужчину. Ранее он уже был судим за кражи и хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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