2019-11-22T08:30:38+03:00
Происшествия

Котельная в Летном городке Энгельса начала подачу тепла в дома

Высокий износ коммуникаций не позволяет полностью обогреть помещения
Екатерина Семенова
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Подача тепла в дома Летного городка в Энгельсе восстановлена.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе администрации Энгельсского района.

ЧП на теплопроводе случилось во вторник. После ремонта был выявлен еще один аварийный участок. Работники МУП «Покровсктепло» устранили порывы и запустили котельную в среду, в 19:30. При этом, как сообщали местные жители, трубу к одному из домов пришлось отогревать подручными средствами, в том числе, жечь костер.

Как пояснили в администрации, проблемы в Летном городке вызваны высоким износом домов и коммуникаций. Микрорайон был передан на баланс от Минобороны в крайне неудовлетворительном состоянии.

В связи с этим сейчас даже после пуска тепла не все батареи могут нагреться из-за завоздушивания системы. Коммунальщики постоянно мониторят ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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