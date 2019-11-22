В Степном пьяный дебошир брызнул из газового баллончика в глаза мужчине и ребенку

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-22T07:59:01+03:00

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Жителя Советского района Саратовской области будут судить за публичное оскорбление представителя власти, вождение в пьяном виде и хулиганстве с оружием.

Как сообщили «КП-Саратов» в С У СКР региона, уголовное дело в отношении 46-летнего гражданина направлено в прокуратуру.

Следствие считает, что около 16 часов дня 30 июля пьяный мужчина громко слушал музыку на мобильном телефоне и нецензурно ругался на прохожих, находясь у подъезда своего дома. Соседи вызвали полицию, но правоохранители также получили порцию брани в свой адрес.

31 июля мужчина решил отомстить полицейским. Он снова выпил и приехал на скутере к отделу полиции на улице Димитрова в поселке Степное. Однако вместо того, чтобы высказать претензии правоохранителям, он подошел к работникам организации, которая располагалась в этом же доме и брызнул в глаза одному из них, 43-летнему мужчине, газовым баллончиком.

Этого злоумышленнику показалось мало, он брызнул газ в глаза 12-летней девочки, которая проходила мимо.

После этого агрессивный гражданин попытался уехать, но его задержали полицейские.

Тем не менее, во время следствия мужчине удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск. Задержать его удалось в Краснодарском крае, где он прятался у родственников.

Уголовное дело направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU