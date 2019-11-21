Воспитанник школы-интерната из Широкого Буерака выиграл конкурс социальных проектов

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-21T16:27:03+03:00

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Воспитанник школы-интерната из села Широкий Буерак выиграл конкурс детских социальных проектов «Благопредприниматель».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, заключительный этап Окружного конкурса детских социальных проектов и инициатив «Благопредприниматель» среди воспитанников детских домов Приволжского федерального округа прошел в Казани.

В течение недели воспитанники проходили курсы финансовой грамотности, учились рассчитывать доходы и расходы, вести свой личный бюджет, а также дорабатывали свои бизнес-проекты. По итогам на конкурсе было презентовано 37 детских инициатив.

Игорь Бугаков представил проект «Сеньор-помидор» по выращиванию овощных культур и цветов и вошел в число 14 победителей окружного конкурса. Благодаря гранту в размере 50 тыс. рублей школьник сможет приобрести теплицу с капельным поливом и выращивать рассаду овощных культур и цветов. Игорю также вручили подарочный сертификат в магазин бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU