Хозяин сгоревшего гаража в Вольске получил 440 тыс. рублей по страховке

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-21T15:30:22+03:00

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За девять месяцев 2019 года саратовский филиал компании «Росгосстрах» заключил 22 тыс. договоров страхования на общую сумму ответственности более 5,7 млрд рублей.

- Жители нашего региона, которые раньше не задумывались о страховании своих строений, имея постоянный и стабильный доход, в этом году все чаще обращают внимание на страховые услуги, осознавая возможные потери для личного бюджета в случае уничтожения или повреждения имущества. А зимний период, как известно, отличается всплеском пожаров, краж и порчи имущества именно в сегменте загородных строений, — отметила директор филиала Валентина Усачева.

В среднем ежедневно заключается около 70 договоров страхования.

В последние дни одной из самых крупных сумм, выплаченных потерпевшему, стали 440 тыс. рублей за сгоревший гараж в Вольском районе.

- Жилой дом с гаражом и другими надворными постройками был застрахован по программе «Росгосстрах» Дом «Классика». Договор включал полный пакет рисков, в том числе пожар, взрыв, аварии систем водоснабжения, стихийные бедствия. Причиной возгорания, по заключению следственных органов, стало перенапряжение в электросети при проведении электросварочных работ во время ремонта автомобиля. После проверки и предоставления клиентом всех необходимых документов событие было признано страховым случаем, — отметили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU