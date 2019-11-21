Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-21T19:56:11+03:00

Дефект на трубопроводе на Малой Горной "Т Плюс" обещает устранить к 22.00

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Дефект на трубопроводе на пересечении улиц Малая Горная и Лермонтова выявлен накануне. Для того чтобы предотвратить его увеличение, энергетики затеяли ремонт. Они решили поменять опасный участок и для этого отключили от отопления несколько жилых домов.

- В зону отключения в связи с ремонтными работами попадут дома по улице Большая Затонская: № 23, № 25, № 19/21. Запустить теплоресурс запланировано к 22.00 сегодняшнего дня, - сообщили в «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU