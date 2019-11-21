2019-11-21T19:56:11+03:00
Общество

Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове

Дефект на трубопроводе на Малой Горной "Т Плюс" обещает устранить к 22.00
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дефект на трубопроводе на пересечении улиц Малая Горная и Лермонтова выявлен накануне. Для того чтобы предотвратить его увеличение, энергетики затеяли ремонт. Они решили поменять опасный участок и для этого отключили от отопления несколько жилых домов.

- В зону отключения в связи с ремонтными работами попадут дома по улице Большая Затонская: № 23, № 25, № 19/21. Запустить теплоресурс запланировано к 22.00 сегодняшнего дня, - сообщили в «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дзюбан: Снова увеличиены расходы областного бюджета на соцсферу
Юлия Литневская поблагодарила своих подписчиков
На Полезных завтраках в Саратове раскрывают секреты ведения успешного бизнеса
Саратовский дивизион психоневрологического диспансера стал лучшим в соревнованиях по мини-футболу
Воспитанник школы-интерната из Широкого Буерака выиграл конкурс социальных проектов
В декабре начнется расчистка водохранилища на реке Еруслан
Уволенный за рукоприкладство полицейский из Пугачева попытался восстановиться в должности
В Энгельсе молодежь узнала об играх народов мира
Саратовцам рассказали, как защитить дачу
Саратовский спортсмен стал лучшим на всероссийских соревнованиях
Панков: В бюджете учтены задачи, поставленные Володиным по развитию регионов
Директора филиала вуза в Саратове задержали за хищения
В Ивантеевском районе обнаружили подозрительную пшеницу
Минстрой: аэродром в Дубках останется на прежнем месте
Хозяин сгоревшего гаража в Вольске получил 440 тыс. рублей по страховке
В Саратовской области ищут двух пропавших без вести
Сроки окончания реконструкции цирка в Саратове не назначены
Саратовский кикбоксер признан заслуженным мастером спорта
В Вольске приставы забрали у матери трех детей
Володин рассказал, какие объекты Саратовской области включены в бюджет РФ на 2020 год
Без отопления остались дома на Большой Затонской в Саратове