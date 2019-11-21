2019-11-21T14:56:28+03:00
Происшествия

В Балтае мужчина утонул в реке глубиной 30 см

Мужчина был пьян и упал с моста
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В селе Балтай найден труп местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 56 лет.

Тело местные жители нашли около полудня 21 ноября под мостом в селе Алай. Оказалось, что мужчина жил в одном из домов поблизости. При этом ранее односельчане видели его пьяным.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, нетрезвый гражданин облокотился о перила моста и упал. Несмотря на то, что глубина водоема в этом месте составляла около 30 см, выбраться мужчине не удалось.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас проводится экспертиза для установления точной причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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