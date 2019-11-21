В Саратове пройдет концерт народного творчества

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-21T14:47:12+03:00

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В Саратове 24 ноября в 15:00 в библиотеке состоится выступление творческого коллектива ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» - вокального ансамбля «Ретро». Художественным руководителем коллектива является Илья Брезгин.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в репертуаре ансамбля русские народные песни, классика отечественного и зарубежного искусства, романсы, собственные сочинения солистов.

Гости в формате свободного входа услышат программу, посвященную юбилею известного композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

ИСТОЧНИК KP.RU