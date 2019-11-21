Срок для получения медсправок по старым ценам продлен

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-21T14:40:58+03:00

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Отложено введение нового порядка получение медицинских справок для оформления водительских удостоверений.

Как сообщает замминистра здравоохранения Олег Салагай, соответствующее решение принято Минздравом России.

- С учетом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — написал он.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября 2019 года водителям для получения справки придется дополнительно сдавать анализы фракции трансферрина (CDT), чтобы выявить алкогольную и наркотическую зависимость.

ИСТОЧНИК KP.RU