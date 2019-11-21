2019-11-21T14:23:30+03:00
Происшествия

Саратовец сподвиг друга обмануть банк

Мужчины взяли и не отдавали кредит
Дарья Вострикова
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Двое саратовцев стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в Волжский отдел обратился представитель банка и рассказал, что один из клиентов дал поддельную справку о доходах и взял 408 тыс. рублей, но деньги не вносил.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 50-летний местный житель со своим 36-летним приятелем-рецидивистом. Старшему из них принадлежала идея аферы из-за невозможности взять кредит самому.

Однако возвращать деньги мужчины будут вместе, на них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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