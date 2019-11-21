Саратовский минздрав не опровергает рост цен на медсправки для водителей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-21T14:21:56+03:00

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В министерстве здравоохранения Саратовской области подтвердили, что с завтрашнего дня, 22 ноября, изменится стоимость медицинских справок для получения водительских удостоверений.

- Стоимость услуги варьируется, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Напомним, с 22 ноября водителям, кроме традиционного прохождения терапевта, окулиста, психиатра и нарколога придется сдавать анализы на фракции трансферрина (CDT), что позволит выявить наркотическую и алкогольную зависимость. Это, по мнению разработчиков законопроекта, должно привести к снижению числа пьяных водителей за рулем.

- Данные исследования в регионе проводятся как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Сейчас ведется работа по организации дополнительной возможности для проведения данного вида исследований, прорабатывается логистика. Министерством здравоохранения региона совместно с профильными ведомствами прорабатываются различные варианты для того, чтобы минимизировать неудобства при прохождении гражданами медицинской комиссии с учётом нововведения, — отметили в Минздраве.

Ранее «КП-Саратов» сообщала о многочасовых очередях в медучреждениях Саратова, где люди пытаются в последний день перед ростом цен получить справку. Сообщается, что они могут подорожать в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU