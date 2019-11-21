На станции под Саратовом двое мужчин украли шлагбаум

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-21T12:54:48+03:00

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Следователь СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Энгельса. Их подозревают в краже, совершенной группой лиц.

- Следствие считает, что в октябре 2019 года мужчины на станции Анисовка украли шлагбаум у территории щебнезаготовительной базы и сдали его в металлолом, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

Злоумышленников поймали по горячим следам и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU