На станции под Саратовом двое мужчин украли шлагбаум
Злоумышленники сдали его в металлолом
Изменить размер текста:
Следователь СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Энгельса. Их подозревают в краже, совершенной группой лиц.
- Следствие считает, что в октябре 2019 года мужчины на станции Анисовка украли шлагбаум у территории щебнезаготовительной базы и сдали его в металлолом, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.
Злоумышленников поймали по горячим следам и теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU