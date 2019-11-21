В Саратовской области впервые состоялась спартакиада пенсионеров из стационарных учреждений

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-21T10:09:47+03:00

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В Энгельсе 20 ноября состоялась первая областная спартакиада для граждан старшего возраста, проживающих в стационарных учреждениях области. В соревнованиях приняли участие 41 человек из семи областных домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Как рассказали «КП-Саратов» министерство социального развития Саратовской области, в программе было заявлено пять видов спорта: шашки, шахматы, дартс, скандинавская ходьба и настольный теннис.

Верхних возрастных границ среди участников не было: свои силы пришли попробовать те, кому и 79, и 85.

Чемпионом в настольном теннисе стал житель Энгельсского дома-интерната Олег Василевский. Первое место по дартсу среди женщин заняла Раиса Кузнецова оттуда же. В соревнованиях по шашкам сильнейшими стали Николай Усольцев, проживающий в Балашовском доме-интернате и Надежда Терентьева из Энгельса.

Победителями соревнований по скандинавской ходьбе признаны Раиса Кузнецова (Энгельсский дом-интернат) и Сергей Казаков из Алексеевского дома-интерната.

ИСТОЧНИК KP.RU