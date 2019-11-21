Авария на Навашина заблокировала проезд в Ленинский район
Два автомобиля полностью перегородили движение
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Проезд по улице Навашина в Кировском районе Саратова заблокирован ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Навашина и 3-го проезда.
Два автомобиля полностью перекрыли полосу в сторону Ленинского района. Автомобилям приходится проезжать по тротуару. Из-за этого пробки возникли также на улицах Жуковского и Танкистов.
К тому же столкнулись две иномарки на улице Танкистов, в районе магазина «Водолей».
ИСТОЧНИК KP.RU