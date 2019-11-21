2019-11-21T08:25:21+03:00
Происшествия

Авария на Навашина заблокировала проезд в Ленинский район

Два автомобиля полностью перегородили движение
Екатерина Семенова
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Проезд по улице Навашина в Кировском районе Саратова заблокирован ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Навашина и 3-го проезда.

Два автомобиля полностью перекрыли полосу в сторону Ленинского района. Автомобилям приходится проезжать по тротуару. Из-за этого пробки возникли также на улицах Жуковского и Танкистов.

К тому же столкнулись две иномарки на улице Танкистов, в районе магазина «Водолей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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