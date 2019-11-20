2019-11-20T10:12:08+03:00
Происшествия

Под Саратовом участковый защитился металлическим корытом от дебошира с ножом

Полицейский все равно получил рану, когда забрал оружие у злоумышленника
Екатерина Семенова
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В Саратовской области будут судить 35-летнего жителя города Шумерля Республики Чувашия.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его обвиняют в самовольном уклонении от административного надзора, посягательстве на жизнь полицейского.

В апреле 2018 года Чебоксарский районный суд назначил вышедшему из колонии мужчине административный надзор на три года. Однако гражданин в ноябре и декабре 2018 года самовольно приезжал к знакомой в город Крепость Узень Новоузенского района.

При этом в декабре он не только незаконно приехал в Крепость Узень, но и напал на полицейского.

По версии следствия, вечером 27 декабря пьяный мужчина нарушал общественный порядок на улице Революционная. Также он разбил окно у своей знакомой. Отец женщины вызвал полицию. Злоумышленник не подумал подчиниться участковому, продолжал дебоширить, а также попытался ударить ножом стража порядка в живот, ребра или шею. Участковый сумел защититься металлическим корытом, используя его как щит.

Однако один из ударов все же достиг цели — мужчина полоснул по рукаву форменной одежды. После этого участковый швырнул корытом в злоумышленника, а потом забрал у него нож. При этом он порезал кисть левой руки.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в ожидании суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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