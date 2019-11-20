2019-11-20T10:04:47+03:00
Общество

В Саратовской области в 2020 году на городскую среду потратят 732,1 млн рублей

Планируется благоустроить не менее 101 общественной территории
Дарья Вострикова
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По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ «Жилье и городская среда» в Саратовской области были благоустроены 73 общественных территорий и отремонтированы 245 дворов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, на преобразование скверов, парков, дворов региона выделили 821, 3 млн рублей.

Проведение работ контролируют рабочие группы. Если по гарантии какие-то нарушения выявятся в течении 36 месяцев, подрядчику нужно будет их устранить за свой счет.

На следующий год предусмотрено 732,1 млн рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». За счет этих средств планируется благоустроить не менее 101 общественной территории и не менее 50 дворов в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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