Саратовстат увидел рост зарплат в регионе

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-20T09:53:57+03:00

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Эксперты Саратовстата насчитали, что среднемесячная номинальная зарплата жителей Саратовской области на сентябрь 2019 года (26647,3 рублей) выросла на 5,3% по сравнению с 2018 годом.

Согласно статистике 2019 года, а в январе граждане получали 26047,4 рублей (107% к этому же периоду прошлого года), а к сентябрю их доход достиг отметки в 26647,3 рублей (105,3 % к этому же периоду прошлого года)

Известны профессии работников с самой большой зарплатой – 41141,7 рублей. Такие деньги получают работники организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU