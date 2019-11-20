Семейная банда из Энгельса зарегистрировала в Саратовской области 76 мигрантов
В ГУ МВД по Саратовской области уточнили цифру незаконно поставленных на учет мигрантов, которых прописывала в России семейная банда из Энгельса.
Восемь жителей Энгельса, которым от 25 до 69 лет, с 2016 по 2018 год оформляли фиктивные прописки для приезжих из Армении, Таджикистана и Узбекистана. В общей сложности незаконно получили возможность проживать в России 76 мигрантов. Пять из них уже выдворили за пределы РФ.
Организовал этот «бизнес-проект» 50-летний мужчина, который привлек к нему своих родственников и знакомых.
Они подыскивали прибывших незаконных мигрантов, оформляли документы на пребывание, фиктивно прописывали их в своих квартирах. Услуги они оценивали примерно в 1 тыс. рублей за месяц.
Оперативно-розыскные мероприятия по делу этой группы проводили полицейские при содействии сотрудников регионального Управления ФСБ России.
Ранее в прокуратуре области сообщали о более 50 мигрантов, которые воспользовались услугами преступной группы.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Энгельсский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU