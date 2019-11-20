2019-11-20T09:28:17+03:00
Происшествия

Семейная банда из Энгельса зарегистрировала в Саратовской области 76 мигрантов

Преступная группа действовала почти три года
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В ГУ МВД по Саратовской области уточнили цифру незаконно поставленных на учет мигрантов, которых прописывала в России семейная банда из Энгельса.

Восемь жителей Энгельса, которым от 25 до 69 лет, с 2016 по 2018 год оформляли фиктивные прописки для приезжих из Армении, Таджикистана и Узбекистана. В общей сложности незаконно получили возможность проживать в России 76 мигрантов. Пять из них уже выдворили за пределы РФ.

Организовал этот «бизнес-проект» 50-летний мужчина, который привлек к нему своих родственников и знакомых.

Они подыскивали прибывших незаконных мигрантов, оформляли документы на пребывание, фиктивно прописывали их в своих квартирах. Услуги они оценивали примерно в 1 тыс. рублей за месяц.

Оперативно-розыскные мероприятия по делу этой группы проводили полицейские при содействии сотрудников регионального Управления ФСБ России.

Ранее в прокуратуре области сообщали о более 50 мигрантов, которые воспользовались услугами преступной группы.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Энгельсский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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