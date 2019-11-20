Саратовцы испугались инопланетян в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-20T09:10:53+03:00

Оказалось, что светящиеся пятна в небе — это отсветы прожекторов [видео]

Изменить размер текста: A A

Жителей Саратова напугали светящиеся пятна в небе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», движущиеся пятна появились в районе 6-го квартала.

В соцсетях очевидцы забеспокоились, появились разные предположения, преимущественно шуточные — об инопланетянах или Бэтмене. Однако быстро выяснилось, что свет исходит от прожекторов цирка в районе «Happy Молла».

Ранее то же самое было в Энгельсе — там прожектора цирка били в небо и отражались в низких облаках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/744872" frameborder="0"></iframe> Светящиеся пятна в небе над Саратовом.

ИСТОЧНИК KP.RU