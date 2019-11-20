Саратовцы испугались инопланетян в Ленинском районе
Оказалось, что светящиеся пятна в небе — это отсветы прожекторов [видео]
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Жителей Саратова напугали светящиеся пятна в небе.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», движущиеся пятна появились в районе 6-го квартала.
В соцсетях очевидцы забеспокоились, появились разные предположения, преимущественно шуточные — об инопланетянах или Бэтмене. Однако быстро выяснилось, что свет исходит от прожекторов цирка в районе «Happy Молла».
Ранее то же самое было в Энгельсе — там прожектора цирка били в небо и отражались в низких облаках.
Светящиеся пятна в небе над Саратовом.
ИСТОЧНИК KP.RU