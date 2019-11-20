2019-11-20T09:10:53+03:00
Общество

Саратовцы испугались инопланетян в Ленинском районе

Оказалось, что светящиеся пятна в небе — это отсветы прожекторов [видео]
Екатерина Семенова
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Жителей Саратова напугали светящиеся пятна в небе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», движущиеся пятна появились в районе 6-го квартала.

В соцсетях очевидцы забеспокоились, появились разные предположения, преимущественно шуточные — об инопланетянах или Бэтмене. Однако быстро выяснилось, что свет исходит от прожекторов цирка в районе «Happy Молла».

Ранее то же самое было в Энгельсе — там прожектора цирка били в небо и отражались в низких облаках.

Светящиеся пятна в небе над Саратовом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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