В Саратове пройдут лекции по современному танцу
Состоится третье мероприятие
Изменить размер текста:
В Саратове 21 ноября в 19:00 состоится третья лекция из цикла «Современный танец: know how», своего рода сравнительный анализ философии и искусства Запада и Востока.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет в кофейне на проспекте Кирова, 43, вход свободный.
По словам автора курса, здесь будет рассмотрено влияние, оказанное восточным хореографическим искусством на «корифеев» танца модерн. Кроме того, в фокус внимания попадет японский танец буто.
ИСТОЧНИК KP.RU