В Саратове пройдут лекции по современному танцу

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-20T09:09:07+03:00

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В Саратове 21 ноября в 19:00 состоится третья лекция из цикла «Современный танец: know how», своего рода сравнительный анализ философии и искусства Запада и Востока.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет в кофейне на проспекте Кирова, 43, вход свободный.

По словам автора курса, здесь будет рассмотрено влияние, оказанное восточным хореографическим искусством на «корифеев» танца модерн. Кроме того, в фокус внимания попадет японский танец буто.

ИСТОЧНИК KP.RU