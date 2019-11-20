Саратовец лишил незнакомца денег у бара «На троих»
На него завели уголовное дело
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Прокуратура Саратовской области контролирует расследование уголовного дела по факту грабежа с применением не опасного для жизни и здоровья насилия.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 13 ноября вечером 40-летний рецидивист силой отобрал у 34-летнего незнакомца 2 тыс. рублей.
Преступление произошло у бара «На троих», расположенного на проспекте 50 лет Октября.
Гражданина задержали, в отношении него завели уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU