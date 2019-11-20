Опубликованы приметы найденной в Волге убитой женщины

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-20T08:55:22+03:00

Следователи ищут тех, кто мог ее знать

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Следователи устанавливают личность убитой женщины, труп который найден в Вольске.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», тело всплыло днем 16 ноября в Волге в районе дома №40 по улице Речная. Его заметил местный рыбак.

Впоследствии было установлено, что женщина убита, так как на теле имелись множество колото-резаных ран на груди и животе.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи СУ СКР просят откликнуться тех, кто мог знать погибшую. Сообщить информацию можно по телефону: +7-937-976-55-51, либо позвонить в полицию по телефону «02» или 8 (8452) 74-13-33.

На вид женщине около 30 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост около 168 см, волосы темные. На нижней челюсти зубы «клыки» расположены вне зубного ряда, слегка отклонены наружу. Одета в футболку черного цвета, брюки черного цвета, олимпийку розового цвета на молнии, сапоги черные на каблуке высотой до колена, шарф темного цвета. В ушах сережки-гвоздики (декоративная часть, располагающаяся на мочке уха в виде шарика).

ИСТОЧНИК KP.RU