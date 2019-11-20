Завершен капремонт модернизированного кинозала в Красноармейске

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-20T08:40:25+03:00

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В Саратовской области продолжается модернизация муниципальных кинозалов в рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, самые масштабные работы проходят в Красноармейске. Здесь обновлено фойе, гардеробная, туалет, проводка, двери, окна.

Стены зала обшили акустическими панелями, появилась система вентиляции, кондиционер, отдельная аппаратная для размещения кинопроектора.

Монтаж кинотехнологического оборудования будет завершен до конца этой недели. Новые кресла в кинозале установят уже на следующей неделе.

Планируется, что кинозал откроют 12 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU