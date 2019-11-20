Сельчанин оставил жителя Балакова без инструментов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-20T08:39:03+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 55-летнего жителя села Матвеевка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 17 ноября в 22:00 неизвестные унесли из его дома шуруповерт, болгарку и электролобзик.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 40-летний односельчанин.

У него изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU