Сельчанин оставил жителя Балакова без инструментов
На мужчину завели уголовное дело
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 55-летнего жителя села Матвеевка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 17 ноября в 22:00 неизвестные унесли из его дома шуруповерт, болгарку и электролобзик.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 40-летний односельчанин.
У него изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU