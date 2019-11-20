У ДК «Дружба» в Энгельсе женщина лишилась телефона и 400 рублей

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-20T08:31:07+03:00

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В Энгельсе полиция вчера, 19 ноября, задержала подозреваемого в краже.

- Женщина 39 лет обратилась к правоохранителям 29 октября и рассказала, что за три дня до этого у ДК «Дружба» у нее украли сумку, в которой был телефон Xiaomi Redmi 6A почти за 6 тыс. рублей и кошелек с 400 рублями, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Полиция задержала 39-летнего мужчину, ранее судимого за оскорбление представителя власти и кражу. В отношении него завели очередное уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.

Украденное имущество у него не забрали, мобильник он успел сдать в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU