2019-11-20T08:35:35+03:00
Происшествия

Рецидивист из Балакова попался на краже денег из копилки

Он также обокрал соседку и до смерти избил собутыльника
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 39-летнему ранее судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в кражах, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

18 января мужчина с сожительницей гостили у приятеля в частном доме на улице Коммунистическая. К их застолью присоединились еще два человека, один из которых начал грубить женщине, а потом и ее сожителю.

В ответ на это 39-летний мужчина вышел вместе с обидчиком на кухню и избил его. Потерпевший потерял сознание, а злоумышленник с женщиной ушли из дома.

Вскоре хозяин понял, что его избитому гостю не становится лучше. Он вызвал медиков, но 25 марта тот скончался в больнице, несмотря на лечение.

Кроме того, в январе 2019 года тот же 39-летний мужчина с сожительницей пришли к родственнице в частный дом на улице Советская. Дама пошла мыться, а гражданин похитил часть денег из копилки — 2,6 тыс. рублей. Однако об этом стало известно, так как хозяйка точно знала, сколько денег было в копилке.

31 мая он же заметил, что его 89-летняя соседка оставила дверь незапертой, а сама вышла в палисадник. Мужчина зашел к ней в дом и украл подарочный набор столовых приборов, коробку с набором посуды и новый утюг. Общая сумма ущерба составила 16,2 тыс. рублей.

Во время предварительного следствия гражданин полностью признал вину.

Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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