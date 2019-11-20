Под Саратовом мужчина украл у односельчанки картошку и консервацию

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-20T08:23:52+03:00

При задержании у него изъяли часть похищенного

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В Ртищевском районе Саратовской области полиция вчера, 19 ноября, раскрыла кражу.

- Утром 15 ноября 68-летняя женщина рассказала, что у ее сарая в селе Подгоренка отжали замок и украли оттуда 100 кг картофеля и трехлитровые банки с консервацией, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители приняли заявление гражданки и возбудили уголовное дело.

Во время розыска был задержан 43-летний местный житель, который признался в преступлении.

У него частично изъяли похищенное и выписали ему подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU