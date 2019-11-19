2019-11-19T19:54:47+03:00
Общество

Школьники и студенты Петровска побывали с экскурсией на предприятиях города

Экскурсии прошли в рамках Всемирной недели предпринимательства
Екатерина Семенова
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Акция «День без турникетов» – это всероссийский проект, созданный для помощи школьникам в выборе их будущей профессии, а также с целью познакомить молодых людей с предприятиями своего региона.

В рамках «Дня без турникетов» петровские студенты побывали на активно развивающихся предприятиях города: ООО «Петровская швейная фабрика «Элит», ООО «Промавтоматика» и ООО Грибной комбинат «Петровский».

О своём предприятии — швейной фабрике «Элит» — рассказала генеральный директор Алла Лескина. Она показала студентам филиала СГТУ и Петровского агропромышленного лицея раскройный, пошивочный, гладильный цеха, рассказала об этапах и особенностях изготовления медицинской одежды.

Студенты филиала технического университета и агропромышленного лицея побывали на производственной площадке ООО «Промавтоматика».

Экскурсию для них провела заместитель начальника технического бюро предприятия Галина Кличко. В цехах и технологических участках предприятия студенты посмотрели процесс высокоточного металлообрабатывающего производства.

Учащиеся школы №1 посетили ООО Грибной комбинат «Петровский», который с февраля текущего года стал резидентом территории социально-экономического развития «Петровск».

Школьники познакомились с тем, как организовано производство, каковы условия труда на комбинате, какие льготы и возможности дает статус резидента территории опережающего развития.

Открыл свои двери для школьников и Петровский филиал СГТУ. Филиал технического университета организовал профессиональные пробы для учащихся школы №7. Ребята получили возможность познакомиться с востребованными на современном этапе специальностями, которые можно получить в Петровском политехе: «Технология металлообрабатывающего производства», «Аддитивные технологии», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Электроснабжение», «Право и организация социального обеспечения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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