По проспекту Кирова машинам разрешили ездить с 23 до 11 часов
В администрации Фрунзенского района Саратова сегодня, 19 ноября, прошла встреча с предпринимателями.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, темой обсуждения стала возможность проезда по проспекту Кирова.
Было принято решение установить время, когда служебные машины для разгрузки товара смогут проезжать — с 23 до 11 часов.
Также председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Геннадий Свиридов попросил разгружать товар именно по центру проспекта, а не на тротуарах. Он мотивировал это тем, что в центре плитка толще.
ИСТОЧНИК KP.RU