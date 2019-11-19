2019-11-19T18:01:57+03:00
Общество

По проспекту Кирова машинам разрешили ездить с 23 до 11 часов

Это касается служебных автомобилей с товаром
Екатерина Семенова
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В администрации Фрунзенского района Саратова сегодня, 19 ноября, прошла встреча с предпринимателями.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, темой обсуждения стала возможность проезда по проспекту Кирова.

Было принято решение установить время, когда служебные машины для разгрузки товара смогут проезжать — с 23 до 11 часов.

Также председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Геннадий Свиридов попросил разгружать товар именно по центру проспекта, а не на тротуарах. Он мотивировал это тем, что в центре плитка толще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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