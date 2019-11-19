2019-11-19T18:00:37+03:00
Общество

Панков: Коммунисты не голосовали за социальные программы в бюджете

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал об итогах голосования за проект федерального бюджета. Документ обсуждался сегодня в Госдуме во втором чтении.

- В полемике рождается истина. Этими словами спикер Володин подвел итог второго чтения бюджета. Третье назначено на четверг, 21 ноября. Поздравляю всех. Коммунисты голосовали против реконструкции и ремонта Музея-заповедника Горки Ленинские. Да и не только. Очень много социальных программ в бюджете, за которые они не голосовали, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По проспекту Кирова машинам разрешили ездить с 23 до 11 часов
Жительница Аткарска лишилась 25,4 тыс. рублей по рассеянности
Писной ответил Исаеву по поводу проверки планов застройщиков на соответствие действительности
Банда из Энгельса незаконно регистрировала мигрантов за тысячу рублей в месяц
Панков: Володин предложил ко второму чтению бюджета поправки, важные для регионов
В Ртищевском районе мужчину раздавило деревом
ГИТ, налоговая и прокуратура анонсировали проверки саратовских строителей
В минувший уикэнд в Саратове задержали 13 пьяных водителей
В Саратове сотрудница сотовой компании раскрыла тайну чужих переговоров
Чаще всего на работе задерживаются незамужние женщины и женатые мужчины — опрос
В Саратове 89 домов останутся без отопления до позднего вечера
В перевернувшемся автомобиле под Балаковом пострадал водитель-пенсионер
В Саратовской области стали делать больше мебели, но сократили производство тортиков
Николай Панков: Наша задача — качественно улучшить жизнь на селе
Названа дата голосования по дизайн-проектам территорий для благоустройства в Саратове