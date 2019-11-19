Панков: Коммунисты не голосовали за социальные программы в бюджете

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-19T18:00:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал об итогах голосования за проект федерального бюджета. Документ обсуждался сегодня в Госдуме во втором чтении.

- В полемике рождается истина. Этими словами спикер Володин подвел итог второго чтения бюджета. Третье назначено на четверг, 21 ноября. Поздравляю всех. Коммунисты голосовали против реконструкции и ремонта Музея-заповедника Горки Ленинские. Да и не только. Очень много социальных программ в бюджете, за которые они не голосовали, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU