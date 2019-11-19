2019-11-19T17:59:29+03:00
Происшествия

Жительница Аткарска лишилась 25,4 тыс. рублей по рассеянности

Женщина указала в банковском договоре старый телефон
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Аткарске Саратовской области местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам женщины, за десять дней, с 10 по 17 мая, с ее банковского счета регулярно списывали деньги.

В общей сложности было похищено 25,4 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. В ходе проверки было установлено, что в ноябре прошлого года потерпевшая оформила кредитную карту, привязанную к счету в банке. Однако в договоре по рассеянности указала старый телефонный номер, которым пользовалась до 2015 года. С того времени номер был уже передан другому лицу, а вместе с ним и «мобильный банк».

Первое время новый владелец снимал небольшие суммы, а потом его «аппетиты» возросли.

Был задержан подозреваемый — ранее не судимый житель села Широкое Татищевского района. Он пояснил, что похищенные средства тратил на товары и услуги. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Полиция просит граждан проявлять бдительность и уведомлять банк о смене номера телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По проспекту Кирова машинам разрешили ездить с 23 до 11 часов
Панков: Коммунисты не голосовали за социальные программы в бюджете
Писной ответил Исаеву по поводу проверки планов застройщиков на соответствие действительности
Банда из Энгельса незаконно регистрировала мигрантов за тысячу рублей в месяц
Панков: Володин предложил ко второму чтению бюджета поправки, важные для регионов
В Ртищевском районе мужчину раздавило деревом
ГИТ, налоговая и прокуратура анонсировали проверки саратовских строителей
В минувший уикэнд в Саратове задержали 13 пьяных водителей
В Саратове сотрудница сотовой компании раскрыла тайну чужих переговоров
Чаще всего на работе задерживаются незамужние женщины и женатые мужчины — опрос
В Саратове 89 домов останутся без отопления до позднего вечера
В перевернувшемся автомобиле под Балаковом пострадал водитель-пенсионер
В Саратовской области стали делать больше мебели, но сократили производство тортиков
Николай Панков: Наша задача — качественно улучшить жизнь на селе
Названа дата голосования по дизайн-проектам территорий для благоустройства в Саратове