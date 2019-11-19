Жительница Аткарска лишилась 25,4 тыс. рублей по рассеянности

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-19T17:59:29+03:00

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В Аткарске Саратовской области местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам женщины, за десять дней, с 10 по 17 мая, с ее банковского счета регулярно списывали деньги.

В общей сложности было похищено 25,4 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. В ходе проверки было установлено, что в ноябре прошлого года потерпевшая оформила кредитную карту, привязанную к счету в банке. Однако в договоре по рассеянности указала старый телефонный номер, которым пользовалась до 2015 года. С того времени номер был уже передан другому лицу, а вместе с ним и «мобильный банк».

Первое время новый владелец снимал небольшие суммы, а потом его «аппетиты» возросли.

Был задержан подозреваемый — ранее не судимый житель села Широкое Татищевского района. Он пояснил, что похищенные средства тратил на товары и услуги. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Полиция просит граждан проявлять бдительность и уведомлять банк о смене номера телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU