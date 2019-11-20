В Саратове в среду возможен мокрый снег, гололедица и туман
Ветер будет дуть с севера
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В Саратовской области 20 ноября ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, местами возможны осадки: мокрый снег и морось.
При этом сохранится сильный туман — до 500 метров и менее — гололед и гололедица.
Ветер будет дуть с севера со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.
Столбик термометра днем покажет −1…+4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU