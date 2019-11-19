Названа дата голосования по дизайн-проектам территорий для благоустройства в Саратове

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-19T13:24:46+03:00

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В администрации Заводского района Саратова вчера, 18 ноября, прошли общественные обсуждения дизайн-проектов, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, и. о. председателя комитета по ЖКХ администрации города Наталия Даниленко напомнила, что из-за изменений в законодательстве голосование должно пройти до 1 марта 2020 года, в этом году оно назначено на 22 ноября.

- По Саратову будут работать 60 счетных участков. Проголосовать может каждый, кому исполнилось 14 лет, — сказала Даниленко.

В ближайшее время будут сформированы рабочие группы для создания концепции благоустройства, а в новом финансовом году планируется подобрать подрядчика для работ на выбранных территориях.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре мэрии Виталий Желанов рассказал о каждом разработанном проекте, нововведениях на территориях.

При разработке эскизов были учтены различные факторы, среди которых: ландшафт, доступность, безопасность и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU