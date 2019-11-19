ПАО «Т Плюс» намерено обанкротить саратовскую УК «Прогресс»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-19T13:53:10+03:00

Долги за тепло и горячую воду составили 109 млн рублей

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Управляющая компания «Прогресс» может стать банкротом по инициативе Саратовского филиала ПАО «Т Плюс».

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, долг УК за тепло и горячую воду составляет 109 млн рублей.

Ранее, с 1 сентября, договор по предоставлению услуг был расторгнут из-за регулярного срыва платежей.

Жители 129 домов, находящихся под управлением «Прогресса», перешли на прямые расчеты с энергетиками.

ИСТОЧНИК KP.RU