ПАО «Т Плюс» намерено обанкротить саратовскую УК «Прогресс»
Долги за тепло и горячую воду составили 109 млн рублей
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Управляющая компания «Прогресс» может стать банкротом по инициативе Саратовского филиала ПАО «Т Плюс».
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, долг УК за тепло и горячую воду составляет 109 млн рублей.
Ранее, с 1 сентября, договор по предоставлению услуг был расторгнут из-за регулярного срыва платежей.
Жители 129 домов, находящихся под управлением «Прогресса», перешли на прямые расчеты с энергетиками.
ИСТОЧНИК KP.RU