Минпром: Массовых сокращений на Саратовском радиоприборном заводе нет

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-19T13:35:26+03:00

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Массовые сокращения на Саратовском радиоприборном заводе не происходят. А те, что происходят, массовыми не считаются. Такой ответ дали в министерстве промышленности и энергетики на запрос корреспондента «КП-Саратов».

Ранее на одном из саратовских сайтов появилось сообщение о массовых сокращениях молодых сотрудников, а также о задержке зарплаты.

В региональном Минпроме признали, что изменения штатной численности на заводе идут, но в рамках обычного перемещения персонала. А по зарплате, согласно отчетам, долгов на заводе нет.

- По информации предприятия, по состоянию на 19 ноября 2019 года просроченная задолженность по заработной плате на Саратовском радиоприборном заводе отсутствует. Изменения штатной численности происходят в плановом режиме и связаны с естественным перемещением персонала, что характерно для любой крупной компании. Массовое высвобождение сотрудников (50 и более человек) не проводилось, — говорится в официальном заявлении Минпрома.

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ИСТОЧНИК KP.RU