2019-11-19T11:52:09+03:00
Общество

В Саратовской области алиментщик отдал 350 тыс. рублей долга

С его зарплаты продолжают взыскивать деньги
Ольга Симонова
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В Энгельсском районе Саратовской области приставы добились от мужчины выплаты алиментов.

- Гражданин накопил 350 тыс. рублей долга на содержание ребенка. Чтобы взыскать деньги, приставы направили в различные органы и кредитные организации запросы, которые показали, что у должника есть земельный участок. С ним запретили совершать регистрационные действия. Также неплательщика ограничили в праве на управление автомобилями, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

После этого мужчина пришел в отдел и показал справку, что официально работает. Алименты теперь списываются с его зарплаты. Также он полностью погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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