В Саратове наркодилер легализовал 300 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-19T11:21:51+03:00

Он проводил транзакции с помощью счетов и банковских карт знакомых

Изменить размер текста: A A

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении одного из участников группировки. Его подозревают в легализации и обналичивании денег, полученных от реализации наркотиков.

- Злоумышленник использовал персональные данные, счета и банковские карты знакомых, не знающих, чем он занимается. За несколько месяцев он таким образом легализовал около 300 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Факты легализации были выявлены во время расследования уголовного дела в отношении группы лиц, сбывающих наркотики в крупном размере через интернет-магазин.

На фигуранта завели уголовное дело за отмывание.

ИСТОЧНИК KP.RU