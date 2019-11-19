В Саратове наркодилер легализовал 300 тыс. рублей
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении одного из участников группировки. Его подозревают в легализации и обналичивании денег, полученных от реализации наркотиков.
- Злоумышленник использовал персональные данные, счета и банковские карты знакомых, не знающих, чем он занимается. За несколько месяцев он таким образом легализовал около 300 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Факты легализации были выявлены во время расследования уголовного дела в отношении группы лиц, сбывающих наркотики в крупном размере через интернет-магазин.
На фигуранта завели уголовное дело за отмывание.
ИСТОЧНИК KP.RU