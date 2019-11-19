Под Саратовом пенсионер дал полиции семь минут на спасение дома от взрыва

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-19T11:09:20+03:00

Его осудили за ложное сообщение

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В Александрово-Гайском районе Саратовской области осудили 66-летнего местного жителя. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

- Мужчина 16 октября, будучи в своем доме в селе Канавка, позвонил в полицию и сказал, что включил газ и хочет взорвать жилище. Правоохранителям он дал семь минут на реагирование, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Полиция выехала на место, но информация о взрыве не подтвердилась.

Суд приговорил пенсионера к году ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU