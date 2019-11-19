В Москве представят новые маршруты из аэропорта «Гагарин»
За три месяца своей работы через аэропорт прошло 150 тыс. пассажиров
Аэропорт "Гагарин" в Саратове
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На «Транспортной неделе — 2019» в Москве презентуют новые авиамаршруты из аэропорта «Гагарин». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева. Глава региона участвует в работе «Транспортной недели» и отчитывается о результатах ремонта дорог в Саратовской области.
Кроме того, там будет презентована программа развития региональных воздушных перевозок на базе нового аэропортового комплекса «Гагарин».
С момента открытия нового аэропорта 20 августа, новой воздушной гаванью воспользовались более 150 тыс. пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU