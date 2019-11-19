2019-11-19T10:50:19+03:00
Общество

В Москве представят новые маршруты из аэропорта «Гагарин»

За три месяца своей работы через аэропорт прошло 150 тыс. пассажиров
Поделиться:
Аэропорт "Гагарин" в СаратовеАэропорт "Гагарин" в Саратове
Изменить размер текста:

На «Транспортной неделе — 2019» в Москве презентуют новые авиамаршруты из аэропорта «Гагарин». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Валерия Радаева. Глава региона участвует в работе «Транспортной недели» и отчитывается о результатах ремонта дорог в Саратовской области.

Кроме того, там будет презентована программа развития региональных воздушных перевозок на базе нового аэропортового комплекса «Гагарин».

С момента открытия нового аэропорта 20 августа, новой воздушной гаванью воспользовались более 150 тыс. пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24