В Саратовской области более половины жителей приносят еду на работу с собой

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-19T10:31:51+03:00

Столько же хотят, чтобы им организовывали питание

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Жители Саратовской области рассказали о своем отношении к обедам на работе.

Эксперты HeadHunter выяснили, что более половины работников приносят еду, чтобы подкрепиться, не отрываясь отдела.

Треть предпочитают перекусывать в ближайших кафе, столовых и ресторанах, а 18% обходятся без обеда.Чаще других так отвечали представители сферы гостеприимства.

Свое питание устраивает 32% граждан, недовольны 22% респондентов, среди них больше всего представителей медицинской и фармацевтической сферы.

Местные жители признались, что если бы у них был неограниченный бюджет и заведение для приема пищи было бы с местом работы, 34% предпочли бы ходить в кафе или ресторан.

Кроме того, 54% саратовцев считают, что работодатель должен организовать питание, то есть открыть столовую или организоват доставку обедов. Чаще всего к такому мнению склоняются представители научно-образовательной сферы.

Свое мнение высказали 10 238 человек, с 23 августа до 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU